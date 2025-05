Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0321 --Mutmaßliche Drogendealer in Mitte gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 13.05.2025, 11:20 Uhr

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Dienstagvormittag drei Männer im Alter von 20, 23 und 25 Jahren im Ortsteil Ostertor fest. Sie sind verdächtigt, mit Drogen gehandelt zu haben. Zudem fanden die Polizisten in einer Wohnung mehrere Drogen und Bargeld.

Zunächst beobachteten die Einsatzkräfte gegen 11:20 Uhr in der Straße Am Dobben einen Betäubungsmittelhandel. Die zivilen Einsatzkräfte beschlossen daraufhin, den 23 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer zu kontrollieren. Er versuchte daraufhin, zu flüchten, wurde von den Polizisten gestellt. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand, wodurch ein Polizist leicht verletzt wurde, aber weiterhin dienstfähig war. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Einsatzkräfte zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 20 und 25 Jahren, die in den jeweiligen Zimmern angetroffen wurden, sowie diverse Drogen wie Kokain und Heroin, mehrere Mobiltelefone, Bargeld, scharfe Munition, mehrere Messer und weitere Beweismittel sicher.

Gegen das Trio wird wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln mit Waffen durch die Ermittlungsgruppe Straßendeal ermittelt. Zudem läuft derzeit eine Haftprüfung gegen den 23 Jahre alten Mann. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell