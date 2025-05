POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA - roten Audi angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (08.05.2025)

Stockach (ots) - In den frühen Morgenstunden auf Freitag haben Unbekannte auf einem Feld an der Radolfzeller Straße ein Feuer gelegt. Gegen 4 Uhr zündeten die Täter einen in der Nähe eines Erdbeerstandes direkt an der Straße liegenden Strohballen an. Die Feuerwehr Stockach löschte den bei Eintreffen bereits in Vollbrand stehenden Ballen. Sachdienliche Hinweise ...

