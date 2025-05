Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall am Kreisverkehr Schützenstraße/Haselbrunnstraße leicht verletzt (08.05.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Kind hat bei einem Unfall am Kreisverkehr Schützenstraße/Haselbrunnstraße am Donnerstagnachmittag zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten. Eine 57-Jährige fuhr mit einem BMW auf der Schützenstraße in Richtung ortsauswärts. Am Kreisverkehr zur Haselbrunnstraße kam es auf dem Zebrastreifen zum Zusammenstoß mit einem 11 Jahre alten Jungen, der auf Haselbrunnstraße unterwegs war. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den leichten verletzten Buben vor Ort. An seinem Kinderfahrrad entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, am BMW in Höhe von rund 1.000 Euro.

