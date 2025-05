POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus im Trottenweg - Polizei sucht Zeugen (25.04./07.05.2025)

Singen (ots) - Am Mittwochabend sind mehrere junge Männer an der Bushaltestelle des ZOB aneinandergeraten. Drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren trafen an der Haltestelle auf einen 36-Jährigen. In der Folge hielt ihn einer der drei fest, woraufhin die anderen beiden auf den 36-Jährigen einschlugen. Eine auf die Situation aufmerksam gewordene ...

