Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall am Waldfriedhof - 35-jährige verletzt (08.05.2025)

Radolfzell, L220 (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 220 zwischen Radolfzell und Güttingen am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Ein 22-Jähriger fuhr hinter einer 35-Jährigen in Richtung Radolfzell. Auf Höhe des Waldriedhofes erkannte der junge Mann zu spät, dass die Frau verkehrsbedingt bremste und prallte trotz des Versuchs einen Zusammenstoß noch zu verhindern in das Heck des vorausfahrenden Skoda. Die 35-Jährige kam nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 4.000 Euro.

