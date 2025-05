Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) "Spenden"-Betrüger unterwegs(07.05.2025)

KN-Litzelstetten (ots)

Eine Frau ist am Mittwoch in einem Geschäft in der Martin-Schleyer- Straße Opfer eines Betrügers geworden. Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr war eine 84-Jährige im Edeka beim Einkaufen. Dort machte ein unbekannter Mann lediglich mit Handzeichen auf sich aufmerksam und bat um eine Spende. Die Frau entschied sich daraufhin 30 Euro spenden zu wollen. Da sie nur einen 50 Euro-Schein hatte, übergab sie diesen in der Erwartung, dass er ihr das Geld an der Kasse wechsele. Die 84-Jährige wartete jedoch vergeblich auf die Rückkehr des Betrügers, der mit ihrem Geld verschwand.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, gepflegtes Erscheinungsbild, schlank, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie, einer dunklen Jeans und weißen Sportschuhen.

Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Immer wieder machen Betrüger, die vorgeben taubstumm zu sein, mit Flyern und vermeintlichen Unterschriftenaktion für Spenden (seriöser) Hilfsorganisationen auf sich aufmerksam. Sollten Sie Opfer einer solchen Straftat werden, erstatten Sie Anzeige bei der zuständigen Polizei. Hinweise zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auch auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell