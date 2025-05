Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung an der ZOB Bushaltestelle (07.05.2025)

Singen (ots)

Am Mittwochabend sind mehrere junge Männer an der Bushaltestelle des ZOB aneinandergeraten. Drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren trafen an der Haltestelle auf einen 36-Jährigen. In der Folge hielt ihn einer der drei fest, woraufhin die anderen beiden auf den 36-Jährigen einschlugen. Eine auf die Situation aufmerksam gewordene Passantin verständigte die Polizei. Die kurz darauf an der Örtlichkeit eintreffenden Beamten der Bundespolizei stellten die Beteiligten fest und übergaben sie schließlich zur Durchführung weiterer Maßnahmen an die ebenfalls eintreffenden Streifen des Singener Reviers. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die drei Angreifer erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

