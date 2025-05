Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall (07.05.2025)

Eigeltingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend in der Straße "Unter den Reben" einen Unfall gebaut. Gegen 19 Uhr meldete ein Zeuge auf der Landesstraße 223 zwischen Steißlingen und Orsingen ein auffällig Schlangenlinien fahrendes Auto, das immer wieder von der Straße abkomme und auf die Gegenfahrbahn gerate. Am Ortseingang Eigeltingen bog der Kia nach links auf die Straße "Unter den Reben" ab, wo er schließlich bei dem Versuch zu wenden ein geparktes Auto touchierte. Kurz darauf stoppte eine Polizeistreife den flüchtenden Wagen. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Beamten bei der 49 Jahre alten Fahrerin einen Alkoholtest durch, der ein Ergebnis von über 2,6 Promille ergab. Die Frau musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Die Höhe des durch den Zusammenstoß an dem parkenden VW Beetle verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

