Sulz am Neckar (ots) - Am Mittwochmittag hat sich an der Einmündung Hartensteinstraße / Plettenbergstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Ein 56-Jähriger befuhr mit einem VW Golf die Hartensteinstraße in Richtung Gewerbegebiet Sulz-Kastel und kollidierte dabei mit einer ...

