Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Harley-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt (07.05.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich an der Einmündung Rottweiler Straße / Neckarwiesen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt worden ist.

Ein 18-Jähriger befuhr die Straße "Neckarwiesen" und wollte mit einem VW Polo nach links in die Rottweiler Straße abbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende Harley-Davidson, welche sich hinter einem nach rechts abbiegenden Sprinter befand. Der 33-jährige Motorradfahrer stürzte durch die Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu.

Sowohl am Auto, als auch am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell