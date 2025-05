Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Außenwand der Ratoldusschule beschmiert (06./07.05.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist die Folge einer Sachbeschädigung, die Unbekannte in den Abend-/Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch an der Ratoldusschule hinterlassen haben. Zwischen 21 Uhr und 07.30 Uhr beschmierten die Täter eine Außenwand der Schule mit einem etwa fünf Meter großen Schriftzug in blauer Farbe.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell