Lkr. SBK) - Unfallflucht in der Färberstraße, Polizei sucht Zeugen

Villingen / Lkr. SBK (ots)

Am Mittwoch (07.05.25) hat sich gegen 14:00 Uhr in Villingen in der Färberstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein noch unbekannter Mann touchierte mit seinem schwarzen Kombi beim Einparken einen geparkten Toyota und beschädigte diesen. Laut Zeugen hielt sich der Verursacher noch eine Weile am Unfallort auf und fuhr anschließend weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Vorgang wurde von mehreren Zeugen beobachtet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach diesen Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721 601-0 entgegen.

