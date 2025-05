POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Altschorenhofes (05./06.05.2025)

Spaichingen (ots) - Am Dienstagabend hat sich gegen 19:30 Uhr am Busbahnhof in der Sallancher Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ereignet. Mehrere Zeugen beobachteten, wie ein 17-jähriger Jugendlicher einem 39-Jährigen einen Faustschlag versetzte, wodurch dieser auf den Boden ...

mehr