Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Polizei ermittelt nach Körperverletzung am Busbahnhof (06.05.2025)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagabend hat sich gegen 19:30 Uhr am Busbahnhof in der Sallancher Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ereignet.

Mehrere Zeugen beobachteten, wie ein 17-jähriger Jugendlicher einem 39-Jährigen einen Faustschlag versetzte, wodurch dieser auf den Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann mit über 3,2 Promille zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Jugendliche flüchtete zunächst mit einer weiteren Person in Richtung Skaterpark, konnte dort aber durch Polizeibeamte gestellt werden. Auch er war alkoholisiert - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten den Jugendlichen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten.

Der 17-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell