Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 02.05.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Zweibrücker Straße 81 in Homburg zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von einem Fahrradfahrer und einem blauen PKW. Die beiden Beteiligten befuhren die Zweibrücker Straße in Fahrtrichtung Einöd. Bei einem Überholvorgang wurde der Fahrradfahrer leicht von dem PKW touchiert. Der PKW flüchtete im Anschluss. Hierbei soll es sich um ein blaues Fahrzeug, ev. VW Polo, gehandelt haben. Genaueres ist derzeit noch unbekannt. Der Fahrradfahrer wurde durch Schürfwunden leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zum Unfallhergang oder den flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter der Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell