POL-HOM: Verkehrsbehinderungen erwartet

Blieskastel (ots) - Am Abend des 30.04.2025 wurde am Busbahnhof in Blieskastel eine Glaseinfassung beschädigt. Der Täter und die Art der Tatbegehung sind bislang unbekannt. Durch die Beschädigung wurde das Glas vollständig zerstört. Wir bitten mögliche Zeugen die zur Klärung des Vorfalls beitragen können sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

