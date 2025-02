POL-HX: Nachtrag: Vermisste wohlbehalten angetroffen

Marienmünster (ots) - In Marienmünster wird seit dem 11. Februar eine 64-Jährige vermisst. Sie ist offenbar bundesweit mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, nächtigt in Hotels und Zügen. Zuletzt gesichert gesehen und angesprochen wurde sie am 19.02.2025 in Süddeutschland. Seitdem verliert sich ihre Spur. Sie ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die ...

