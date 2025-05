Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall im Kreisverkehr verletzt (07.05.2025)

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall im Kreisverkehr, Höhe Aral-Tankstelle, am Mittwochmorgen verletzt worden. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin wollte gegen 07.30 Uhr von der Georg-Fischer-Straße stadteinwärts kommend in den Kreisverkehr einfahren und missachtete die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr befindlichen 24-jährigen Rollerfahrerin. Bei der Kollision stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht. Zur weiteren ärztlichen Versorgung brachte sie ein Rettungswagen in die Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro.

