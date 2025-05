Niedereschach - K 5718 (ots) - Auf der Kreisstraße 5718 zwischen Niedereschach und Schabenhausen hat sich am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Zu weit in der Mitte der Fahrbahn befanden sich ein 53-jähriger Lastwagenfahrer und ein 64-jähriger Busfahrer. Die beiden in entgegengesetzter Richtung Fahrenden trafen sich mit ihren jeweils linken ...

