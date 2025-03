Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schildkröten in Mülleimer entsorgt

Bad Westernkotten (ots)

Bereits am Montag, 17.03.2025 wurden in der Griesenstraße in Bad Westernkotten 12 Landschildkröten in einem Müllsack gefunden.

Der 60-jährige Anwohner wollte lediglich seinen Müll in der Mülltonne entsorgen und hat dabei den Müllsack entdeckt. Dieser bewegte sich ohne sein zutun. Als der 60-jährige nachschaute, konnte er 12 Schildkröten entdecken.

Neun davon waren bereits verstorben und drei lebten noch, waren aber schwer verletzt.

Sofort verständigte der Bad Westernkottener das Ordnungsamt die die Schildkröten unmittelbar zum Tierheim gebracht haben. Dort wurden sie durch eine Tierärztin notärztlich versorgt.

Leider kam für zwei weitere Schildkröten jede Hilfe zu spät. Eine Schildkröte hat überlebt und wird derzeit weiter medizinisch versorgt. Allerdings ist aktuell nicht klar, ob die letzte noch überlebende Schildkröte ihren Verletzungen erlegen wird.

Was derzeit wahrscheinlich ist: Die Schildkröten wind vermutlich durch einen Mader o.ä. im Freien angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Da aber nicht alle Tiere tot waren und diese trotzdem lebend entsorgt wurden, hat die Polizei nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Bislang ist noch nicht bekannt ist, wer diese abscheuliche Tat begangen hat, daher wird nun nach Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft der Tiere machen können.

Diese melden sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Hinweis für die Medienvertreter: Die angehängten Bilder dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden. Die Polizei erhofft sich aufgrund der individuellen Panzerung der Tiere auf Hinweise von Züchtern die eventuell ihre Tiere die sie verkauft haben, wiederzuerkennen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell