Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Werl

Werl & Werl-Hilbeck (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl haben am gestrigen Tag einen Schwerpunkteinsatz sowohl in der Innenstadt von Werl als auch in Werl-Hilbeck durchgeführt.

Die Verkehrskontrollen an der Werler Landstraße ergaben folgendes Ergebnis:

- Zwei Personen erhalten eine Anzeige, weil sie ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt haben - Acht Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer nutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt - Ein Fahrzeugführer war nicht angeschnallt - Und neun weitere erhielten Verwarngelder wegen nicht ausreichender Beleuchtung, dem Nicht-Mitführen von Warnweste, Warndreieck oder Verbandskasten oder aber wegen des Nicht-Anhaltens an einem Stopp-Schild.

Die Bürgerinnen und Bürger von Hilbeck haben die eingesetzten Kräfte wegen des Einsatzes angesprochen und waren erfreut über die Kontrollen. Daher wird auch in Zukunft weiter kontrolliert und Verstöße konsequent geahndet.

In der Walburgisstraße in Werl konnte zivile Kräfte einen 24-jährigen Mann aus Rumänien dabei beobachten wie er zwei weiteren Männern ein I-Phone angeboten hat. Da die Männer das Telefon augenscheinlich nicht haben wollten, ging er ihnen hinterher und bot es ihnen aggressiv weiterhin an. Diese blieben jedoch eisern und witterten wohl schon einen Betrug.

Die zivilen Polizeibeamten konnten den 24-jährigen schließlich anhalten und kontrollieren. Bei dem I-Phone handelt es sich vermutlich um eine Fälschung, da die angebrachte IMEI bereits in den letzten Tagen in Duisburg an einem Handy aufgefallen ist und es dort sichergestellt wurde. Schnell konnte Rücksprache mit der Polizei Duisburg gehalten werden. Die bestätigten, dass das Handy mit der gleichen IMEI-Nummer noch in Verwahrung der Polizei ist.

Der Beschuldigte wusste natürlich von nichts und bestritt jegliche Betrugsabsicht.

Nach der Feststellung seiner Identität wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell