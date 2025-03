POL-SO: Brand in einer Doppelhaushälfte

Soest (ots) - Am gestrigen Abend gegen 23:30 Uhr kam es im Müllingser Weg in Soest zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Wohnung im ersten Obergeschoss zu dem Brand gekommen. Die Feuerwehr Soest konnte eine 57-jährige Bewohnerin aus der brennenden Wohnung retten. Diese verstarb jedoch trotz aller Reanimationsversuche später im Krankenhaus. Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht ...

