POL-SO: Randalierer schlagen Scheiben ein

Werl & Werl-Hilbeck (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl haben am gestrigen Tag einen Schwerpunkteinsatz sowohl in der Innenstadt von Werl als auch in Werl-Hilbeck durchgeführt. Die Verkehrskontrollen an der Werler Landstraße ergaben folgendes Ergebnis: - Zwei Personen erhalten eine Anzeige, weil sie ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt haben - Acht Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer nutzten ...

mehr