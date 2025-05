Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Exhibitionist am Riedsee (29.04.2025)

Hüfingen (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Dienstagnachmittag, 29.04.2025 mit exhibitionistischen Handlungen am Riedsee auffällig geworden. Gegen 17:30 Uhr stellte eine Gruppe Jugendlicher, im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, einen unbekannten Mann fest, der an seinem Glied manipulierte. Als die Jugendlichen den Unbekannten ansprachen, rannte er davon. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 60 Jahre alt, graue Haare, rotes T-Shirt, blaue Hose, keinen Bart und Brille. Das Kriminalkommissariat Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 / 6010 oder per E-Mail an Villingen-Schwenningen.kk@polizei.bwl.de, zu melden.

