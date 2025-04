Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf Tankstelle: Polizei bittet um Hinweise - 2504056

Erkrath (ots)

Am Montagabend, 14. April 2025, kam es zu einem versuchten Raub auf eine Tankstelle in Erkrath. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:30 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Schimmelbuschstraße in Erkrath. Er forderte den 18-jährigen Tankstellenmitarbeiter dazu auf, die Kasse zu öffnen. Als dieser sich weigerte, verließ der Unbekannte die Tankstelle in Richtung Fuhlrottstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten sofort eine Fahndung ein, konnten den Täter aber nicht mehr antreffen.

Der Täter wird beschrieben als:

- männlich - ungefähr 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlank - mit dunklen kurzen Haaren - mit europäischem Erscheinungsbild - trug einen grauen Pullover, blaue Jeans, graue Gartenhandschuhe und eine weiße Feinstaubmaske - hat eine Sprachstörung

Die Einsatzkräfte leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Raub beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich jederzeit bei der Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell