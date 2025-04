Polizei Mettmann

POL-ME: "zOOm"-Projekt legt Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen - 2504053

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Samstag, 12. April 2025, führten Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Mettmann einen Schwerpunkteinsatz in Ratingen durch. Hierbei wurde an vier Stellen in der Stadt der Verkehr kontrolliert.

So lief der Einsatz ab:

Gegen 18 Uhr starteten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes und der Polizeisonderdienste mit ihren Kontrollaktionen. Dazu richteten sie nacheinander an der Volkardeyer Straße in Höhe des Grünen Sees, an der Kaiserswerther Straße in Höhe der Bushaltestelle "Sandstraße", an der Ecke Westtangente/Scheifenkamp und an der Broichhofstraße Kontrollstellen ein, wo sie allgemeine und anlassbezogene Kontrollen durchführten.

Die Einsatzkräfte kontrollierten bis 0:30 Uhr insgesamt 160 Fahrzeuge und 200 Personen. Sie stellten im Verlauf des Einsatzes unter anderem drei Verstöße wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss fest. Die betroffenen Fahrer wurden anschließend zur Polizeiwache nach Ratingen gebracht, wo sie ärztlichen Blutentnahmen unterzogen wurden. Hierzu leitete die Polizei entsprechende Verfahren ein.

Bei einer Kontrolle bestand der Verdacht der technischen Veränderung eines Motorrads. Es wurde sichergestellt und wird dem TÜV vorgeführt. Die Polizistinnen und Polizisten ahndeten zudem 25 Verkehrsverstöße mit Verwarngeldern und erwischten einen Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auch in diesem Fall wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Was ist das "zOOm-Projekt"?

Die Abkürzung "zOOm" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet werden. Im Rahmen von "zOOm" nehmen die Einsatzkräfte der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell