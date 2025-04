Polizei Mettmann

POL-ME: Bürgerinnen und Bürger können ihre Fahrräder codieren lassen - 2504054

Mettmann (ots)

Um es Fahrraddiebinnen und -dieben schwerer zu machen, codieren Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Mettmann wieder Fahrräder.

Die Aktion findet zunächst in Mettmann am Dienstag, 22. April 2025, von 12 bis 14 Uhr am Adalbert-Bach-Platz/Willettstraße auf dem Eckgrundstück statt. Weitere öffentliche Codiertermine an verschiedenen Standorten werden zudem in den Sommerferien angeboten und rechtzeitig bekannt gemacht.

Zur Codier-Aktion sollten interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer das zu codierende Fahrrad, einen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mit Lichtbild sowie (wenn vorhanden) den Kaufbeleg des Fahrrades mitbringen. Auch sonstige technische Unterlagen zum Rad sind von Interesse. Hilfreich für einen reibungslosen Ablauf ist es, wenn Interessierte bereits vorher die Rahmennummer des Fahrrads lokalisieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Unabhängig von den Codier-Aktionen können Fahrräder nach Absprache auch am Standort der Kriminalprävention in der Polizeiwache Hilden gekennzeichnet werden. Termine gibt es nur nach telefonischer Absprache unter Telefon 02104 982-7777.

Im Rahmen der Aktion "BlockiT" bekommen die Räder einen besonders widerstandsfähigen Aufkleber, der sich nur schwer entfernen lässt. Jedes codierte Fahrrad wird über eine Identifikationsnummer in einer Datenbank erfasst und kann jederzeit seiner Eigentümerin oder seinem Eigentümer zugeordnet werden.

