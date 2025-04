Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2504051

Wülfrath Haan Ratingen Erkrath Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Samstag, 12. April 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14:15 und 15:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wülfrather Akazienweg eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, entwendeten eine geringe dreistellige Summe Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke. Zeugen fiel ein in der Nähe geparktes, silbernes Auto mit der Städtekennung für Bergheim (BM) auf - mutmaßlich ein Ford Focus oder Opel Astra. Der Fahrer soll ein südländisches Erscheinungsbild und eine kräftige Statur haben sich verdächtig verhalten haben. Er habe eine Kappe sowie einen Bart getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitag, 11. April 2025, traten unbekannte Täter oder Täterinnen zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr das Glas der Terassentür einer Wohnung in der Haaner Mozartstraße ein. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328 6489, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Zwischen Samstag, 12. April 2025, 20:20 Uhr und Sonntag, 13. April 2025, 9 Uhr brachen unbekannte Täter oder Täterinnen in Büroräume in der Gottfried-Wetzel-Straße in Mettmann ein. Sie hebelten eine Außen- sowie eine Bürotür auf und erbeuteten einen Tresor mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 982 - 6250, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Zwischen Freitag, 11. April 2025, 21 Uhr und Samstag, 12. April 2025, 7 Uhr kam es in Ratingen zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Eiscafé auf der Bahnhofstraße. Unbekannte Täter oder Täterinnen hebelten die Eingangstür auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Bergstraße kam es in Erkrath zwischen Freitag, dem 11. April 2025, 13 Uhr und Sonntag, 13. April 2025, 10:50 Uhr. Unbekannte Täter oder Täterinnen brachen gewaltsam die Eingangstür der Praxis im dritten Stock eines Ärztehauses auf. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

