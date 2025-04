Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Schnuppertag bei der Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Die Bundespolizei Trier bietet am 16. April 2025, ab 8:30 Uhr einen Schnuppertag für Interessierte ab der 9. Klassenstufe in ihrer Dienststelle in Trier an.

In kompakter Form wird euch die Aufgabenvielfalt der Bundespolizei vorgestellt. Ihr bekommt einen Einblick in die Einstellungsvoraussetzungen und die verschiedenen Aufgabenbereiche. Ihr erlebt unsere Diensthunde in Aktion, schaut beim Polizeitraining zu, lernt Spuren und Fingerabdrücke zu sichern und bringt euch aktiv in einer Übungskontrollstelle ein.

Bei Interesse, Bewerbung bitte bis zum 14. April 2025 an bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell