Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, K 5718

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Gegenverkehr (06.05.2025)

Niedereschach - K 5718 (ots)

Auf der Kreisstraße 5718 zwischen Niedereschach und Schabenhausen hat sich am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Zu weit in der Mitte der Fahrbahn befanden sich ein 53-jähriger Lastwagenfahrer und ein 64-jähriger Busfahrer. Die beiden in entgegengesetzter Richtung Fahrenden trafen sich mit ihren jeweils linken Fahrzeugseiten und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Keiner der Beteiligten und Insassen verletzte sich durch den Zusammenstoß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell