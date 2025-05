Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Geldautomat aufgebrochen (03.05.2025 - 05.05.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr, bis Montag, 7:30 Uhr, haben Unbekannte in einem Vorraum eines Supermarktes an der Schwenninger Straße einen Geldautomaten aufgebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude und öffneten gewaltsam, unter Zuhilfenahme von Werkzeug, den Geldautomaten. Sie entwendeten das innenliegende Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Schaden an der Einrichtung, sowie des entwendeten Diebesgutes beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Wert. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Nummer 0741 / 4770 gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell