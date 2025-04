Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kirchgellersen - Unfallflucht mit hohem Sachschaden ++ Amt Neuhaus, OT. Wehningen - Diesel abgezapft und Werkzeug entwendet ++ Clenze - Vandalismus auf Schulgelände - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 14.04.25 zwischen 13:45 und 14:40 Uhr entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter von Fahrradständern in der Straße Bei der St.-Johanniskirche. Es entstand Sachschaden von gut 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 13.04. auf den 14.04.25 brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Sumter Straße ein. Aus dieser wurde unter anderem eine Kaffeekasse mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss von THC

Am 14.04.25 kontrollierten Polizeibeamte gegen kurz vor 22:00 Uhr in der Straße Ilmenaugarten einen 34-jährigen Fahrer eines Pkw BMW. Eine Überprüfung des Fahrers führte zu dem Verdacht, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel steht. Dies bestätigte sich durch einen positiven Test auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am 14.04.25 gegen 16:40 Uhr kam es in der Straße Große Bäckerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Radfahrer befuhr die Straße aus Richtung Bardowicker Straße kommend. Hierbei missachtete er einen Fußgänger, verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Rad und fuhr dem Fußgänger auf, sodass dieser zu Boden fiel. Hierbei wurde der 83-jährige Fußgänger leicht verletzt.

Kirchgellersen - Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Am 14.04.25 zwischen 10:00 und 11:30 Uhr wurde ein geparkter Pkw VW Caddy auf dem Parkplatz am Sportplatz im Einemhofer Weg erheblich beschädigt. Mit einem bisher unbekannten Fahrzeug wurde der Pkw touchiert, sodass auch der Unfallhergang unklar ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüneburg - Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 14.04.25 gegen 19:30 Uhr kam es an einem Fußgängerüberweg in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Pedelecs beabsichtigte den Fußgängerüberweg fahrend zu passieren, dies bemerkte eine 50-jährige Autofahrerin zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Amt Neuhaus, OT. Wehningen - Diesel abgezapft und Werkzeug entwendet - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 14.04. auf den 15.04.25 zapften Unbekannte aus zwei abgestellten Fahrzeugen an einer Baustelle an der Bundesstraße 195 mehrere hundert Liter Diesel ab. Zudem wurden einige Werkzeuge von der Baustelle entwendet. Es entstand Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Vandalismus auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Zwischen dem 04.04. und dem 14.04.25 beschädigten Unbekannte eine Holzbank und ein Kinderfahrrad auf dem Gelände einer Schule in der Kassauer Straße, sodass ein Sachschaden von über 1000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Dannenberg - Unfallflucht auf Parkplatz

Am 14.04.25 zwischen 04:30 Uhr und 12:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße An den Ratswiesen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf, sodass an diesem Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Im Konflikt mit dem Gesetz - 39 Jahre alter Mann begeht mehrere Straftaten und geht in Gewahrsam

Am 14.04.25 gegen 11:20 Uhr entwendete ein 39 Jahre alter und bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener Mann in einem Geschäft in der Veerßer Straße zwei Flaschen Alkoholika. Er passierte den Kassenbereich ohne die Flaschen zu bezahlen. Im Rahmen einer Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut von anderen Läden aufgefunden. Zudem hatte der Mann bereits ein Hausverbot für das Geschäft. Im Verlauf des Vormittages bedrohte er zudem eine Frau mit einer Glasflasche. Entsprechende Strafverfahren für die Taten wurden eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 39-Jährige dann in Gewahrsam genommen.

