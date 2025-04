Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brand eines Pkw - Zeugen gesucht ++ Schwienau - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall ++ Uelzen - Pkw-Fahrer entfernt sich nach Unfall mit Radfahrer ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 14.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Radfahrerin flüchtet nach Kollision mit Fußgängerin - Hinweise erbeten

Am 14.04.25 gegen 08:30 Uhr kam es in der Straße Am Sande zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine weibliche Radfahrerin mit ihrem Fahrrad den Gehweg und touchierte hier eine 25-jährige Fußgängerin im Vorbeifahren, sodass diese stürzte. Die 25-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die unbekannte Radfahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand eines Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 14.04.25 gegen 01:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu einem Brand eines Pkw Renault Zoe. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw in Brand. Es entstand Sachschaden von gut 10.000 Euro. Der Brand musste durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Rucksack geraubt - Zeugen gesucht

Am 13.04.25 gegen 17:15 Uhr kam es in der Elisabeth-Maske-Straße zu einem Raub. Eine bisher unbekannte männliche Person entriss einer 60-Jährigen ihren Rucksack. Hierbei setzte sich die Dame zur Wehr. Der Unbekannte setzte vermutlich auch Pfefferspray gegenüber der Dame ein. Ihr im Rollstuhl befindlicher Lebenspartner fiel im Rahmen der kurzen Auseinandersetzung auf den Boden. Der Unbekannte flüchtete mit dem Raubgut. Die 60-Jährige und ihr 64-jähriger Mann wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Unbekannter schlägt Mann - Zeugen gesucht

Am 13.04.25 gegen 19:15 Uhr kam es in der Goseburgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine bisher unbekannte männliche Person geriet mit einem 41-Jährigen in einen Streit. In dem Zuge schlug der Unbekannte dem 41-Jährigen ins Gesicht. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Hintergrund des Streites war, dass der unbekannte Verursacher einige Kinder vor Ort beschimpft und angeschrien haben soll.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Embsen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Embsen wurde ein 61-Jähriger mit seinem Pkw VW kontrolliert. Hierbei stellte sich eine Alkoholbeeinflussung von mehr als 1,5 Promille bei dem Fahrer heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme), OT. Jiggel - Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 14.04.25 gegen 07:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Fahrer eines Pkw VW auf der L263 zwischen Kassau und Jiggel. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest verlief positiv auf Opiate, sodass eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche mit E-Sccoter unterwegs - kein Versicherungsschutz

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.04.25 um 16:15 Uhr in der Dieterichsstraße wurde festgestellt, dass eine 15-Jährige mit ihrem E-Scooter unterwegs war, obwohl keine entsprechende Versicherung für diesen vorlag. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schwienau - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 13.04.25 gegen 19:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 233 zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Porsche befuhr die L233 aus Ebstorf kommend in Richtung Stadorf, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in das Straßenbegleitgrün geriet. Beim wieder Auffahren auf die Straße verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach links auf einen angrenzenden Acker und prallte gegen einen Baum. Die 38-Jährige und zwei 6 und 9 Jahre alte Kinder wurden leicht verletzt. Ein weiterer 40-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 200.000 Euro.

Uelzen - Diebstahl von Haarpflegeprodukten

Am 14.04.25 gegen 07:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße zu einem kuriosen Diebstahl. Ein 25-Jähriger steckte sich Haarpflegeprodukte im Wert von mehr als 170 Euro unter seine Jacke und passierte den Kassenbereich. Er beabsichtigte lediglich ein Brötchen zu bezahlen. Der Diebstahl wurde jedoch beobachtet und das Diebesgut konnte im Laden verbleiben. Der 25-Jährige erhielt neben einer Strafanzeige ein Hausverbot.

Uelzen - Pkw-Fahrer entfernt sich nach Unfall mit Radfahrer

Am 07.04.25 gegen 11:45 Uhr kam es in der Tile-Hagemann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen Pkw VW fuhr von einem Grundstück in Richtung Fahrbahn. Hierbei missachtete der männliche Fahrer einen querenden Radfahrer, sodass dieser gegen die Fahrzeugseite prallte und zu Boden fiel. Der Fahrer des Autos fragte kurz nach dem Befinden des Radfahrers und entfernte sich unverzüglich vom Unfallort. Der 20-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt.

Personenbeschreibung des Autofahrers:

- Männlich - circa 30-40 Jahre alt - hellbraune Haare - stoppeliger Bart

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

