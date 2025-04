Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Leblose Person aus Fluss Alte Jeetzel geborgen - Polizeiliche Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Dannenberg - Leblose Person aus Fluss Alte Jeetzel geborgen - Polizeiliche Ermittlungen dauern an

Eine leblose Person im Fluss Alte Jeetzel in Dannenberg wurde der Polizei am frühen Nachmittag des 13.04.25 gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten gegen 14:40 Uhr eine Person im Böschungsbereich in der Nähe des Thielenburger Sees feststellen. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der leblose Körper eines Mannes geborgen. Die vor Ort eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sicherte den Auffindeort und leitete weitere Ermittlungen auch in Zusammenarbeit mit dem Kriminal- und Ermittlungsdienst Lüchow ein. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identität des Mannes, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell