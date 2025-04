Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Dachpappe entwendet - Täter angetroffen ++ Lüchow - Öleinfüllschraube von Motorrad entwendet ++ Bad Bevensen - Vandalismus in der Fußgängerzone ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 11.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Handtasche geraubt - Hinweise gesucht

Am 10.04.25 gegen kurz nach 22:00 Uhr befand sich eine 17-Jährige in der Bachstraße Ecke Kastanienallee. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich der Jugendlichen und riss ihr die mitgeführte Tasche vom Arm. Die 17-Jährige wurde nicht verletzt. Der Verursacher flüchtete. Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - circa 170cm groß - schwarze Kleidung und einen Anglerhut auf dem Kopf - älteres Erscheinungsbild - langer Bart

Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede/Adendorf - Diebstähle beim Einkaufen

Am 10.04.25 gegen 13:40 Uhr befand sich eine 89-jährige Seniorin in einem Supermarkt in der Industriestraße. Während des Einkaufens entwendeten Unbekannte die Geldbörse der Dame aus ihrer Handtasche. Es entstand Sachschaden von gut 100 Euro.

Zwischen 15:15 und 15:45 Uhr befand sich eine weitere 89-jährige Seniorin in einem Supermarkt in der Borgwardstraße in Adendorf. Hier entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der Handtasche, welche am Einkaufswagen hing. Es entstand ebenfalls Sachschaden von gut 100 Euro.

Lüneburg - E-Scooter entwendet und geortet - Diebesgut aufgefunden

Im Verlauf des 10.04.25 entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter am Bahnhofsvorplatz. Der 31-jährige Eigentümer konnte seinen E-Scooter daraufhin an einer Wohnanschrift im Bereich Volgershall orten. Durch Polizeibeamte wurde das Diebesgut dann in einer Wohnung festgestellt. Neben dem E-Scooter wurde bei einem 53-jährigen Lüneburger auch noch ein entwendetes E-Bike sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Kontrolle am 10.04.25 gegen 17:00 Uhr im Bereich der Straße Am Sande wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters unter Einfluss von berauschenden Substanzen stand. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain und THC. Zudem wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Dachpappe entwendet - Täter angetroffen

In der Nacht zum 11.04.25 gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von zwei Rollen Dachpappe auf einem Firmengelände in der Otto-Brenner-Straße. Der Diebstahl wurde durch Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Vor Ort konnte ein 40-Jähriger angetroffen werden. In dessen Kofferraum konnte das Diebesgut fest- und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Öleinfüllschraube von Motorrad entwendet

Bereits im Verlauf des 01.04.25 entwendeten Unbekannte die Öleinfüllschraube eines Motorrades, welches sich zwischen 07:45 und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz am Schulweg befand. Der 17-jährige Besitzer des Motorrades fuhr nach Schulschluss mit diesem los. Durch austretendes Öl über Motor, Hinterrad und Bremsscheibe kam der junge Mann fast zu Fall. Beim Durchfahren des Plater Kreisverkehres rutschte das Motorrad weg. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Trebel - Geschwindigkeitsmessung an der Kreisstraße 2

Am 11.04.25 zwischen 07:00 und 08:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der K2 im Bereich Pannecke die Geschwindigkeit. Dabei wurden drei Verstöße festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr bei erlaubten 80 km/h mit 104 km/h durch die Kontrollstelle.

Uelzen

Altenmedingen - Pkw fährt in Gegenverkehr

Am 10.04.25 gegen 15:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 232 (Dorfstraße) zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw VW befuhr die L232 in Richtung Bad Bevensen. Dieser zog aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und touchierte dort einen Anhänger eines Lkw. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von gut 19.000 Euro.

Altenmedingen - Junge Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am 10.04.25 gegen 16:00 Uhr kam es in der Straße Zum Ruthain zu einem Verkehrsunfall. Eine 13-Jährige beabsichtigte mit ihrem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Autos, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 4000 Euro.

Bad Bevensen - Vandalismus in der Fußgängerzone

Vermutlich in der Nacht vom 10.04. auf den 11.04.25 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in der Brückenstraße. Unbekannte beschmierten eine Infotafel und zerstörten die Scheibe. Zudem wurden Blumen aus einem Beet gerissen und eine Parkbank umgekippt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Suhlendorf, OT. Wellendorf - Pkw gerät in Vollbrand - Keine Verletzten

Am 11.04.25 gegen kurz nach 10:00 Uhr kam es im Bereich Wellendorf zu einem Brand eines Pkw. Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw BMW bemerkte beim Fahren ein starkes Rauchen aus der Lüftung seines Pkw. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug daraufhin in Vollbrand. Der 74-Jährige verließ das Auto rechtzeitig. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Dalldorf, Növenthien, Suhlendorf und Wellendorf im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

