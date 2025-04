Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Senior durch Hund angegriffen - Hundeführer entfernt sich ++ Diverse Straftaten bei Verkehrskontrolle aufgedeckt ++ Mit Pfefferspray verletzt - Polizei sucht zwei Männer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Senior durch Hund angegriffen - Hundeführer entfernt sich

Die Polizei ermittelt aufgrund eines Sachverhalts am 06.04.2025 gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Volgershall. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort ein 73-Jähriger von einem nicht angeleinten Hund angegriffen. Er wurde durch den Hund im Gesicht verletzt. Der Hundeführer soll sich anschließend wortlos entfernt haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Portemonnaie bei Einkauf entwendet - Tipps der Polizei

Eine Seniorin wurde am 08.04.2025 während ihres Einkaufs gegen 11:45 Uhr in einem Supermarkt im Nindorfer Moorweg von einer Frau angesprochen. Als die Seniorin im Laufe des Gespräches ihre Tasche aus den Augen verlor, entwendete ein Mann das darin befindliche Portemonnaie im Gesamtwert von wenigen Hundert Euro. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, 1,60m - 1,70m groß, mittellange dunkle Haare, dunkle Kleidung. Der Mann soll etwas größer gewesen sein und ebenfalls dunkle Haare gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden Tipps:

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

-Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

-Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

Lüneburg - Kosmetik und Düfte gestohlen - Handtasche mit Diebesgut verbleibt in Parfümerie

Zwei Frauen begaben sich am 08.04.2025 gegen 18:45 Uhr in eine Parfümerie in der Große Bäckerstraße. Dort sprach eine der Frauen eine Mitarbeiterin an, während die andere Frau Kosmetik und Düfte in eine mitgeführte Handtasche steckte. Als die Frauen die Parfümerie mit dem Diebesgut verlassen wollten, konnte die Mitarbeiterin die Handtasche entreißen. Das Diebesgut verblieb in der Parfümerie. Die Handtasche wurde sichergestellt. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Frauen nichtmehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand in Wohnhaus - Bewohner leichtverletzt

Am 08.04.2025 gegen 12:15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache Am Ebensberg ein Wohnhaus in Brand. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer im Keller des Hauses. Aufgrund der entstandenen Rauchgase wurde ein 37 Jahre alter Bewohner zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Diverse Straftaten bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Am 08.04.2025 gegen 13:30 Uhr kontrollierte die Polizei einen Audi A3 in der Mühlenstraße. Dabei stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und vorher entwendet worden sind. Der 21 Jahre alte Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Kokain und THC. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüchow - Brandermittlung nach Feuer in Mülleimer

Die Polizei ermittelt zu dem Brand eines Mülleimers an der Außenfassade einer Schule im Schulweg am 05.04.2025 gegen 17:45 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Der Schaden am Mülleimer wird auf rund 100 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann die Polizei bislang nicht ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Körperverletzung vor Wohnhaus

Am 08.04.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in der Straße Hauenriede zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann soll dabei auf einen 36-Jährigen auf einem Gehweg vor einem Einfamilienhaus eingeschlagen haben. Der 36-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mit Pfefferspray verletzt - Polizei sucht zwei Männer

Am 08.04.2025 wurde gegen 21:45 Uhr ein 22-Jähriger von zwei derzeit unbekannten Männern mit Pfefferspray im Gesicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Fliederstraße. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der 22-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt OT Esterholz - Ladung verursacht Verkehrsunfall

Ein 48 Jahre alter Mann befuhr am 08.04.2025 gegen 09:00 Uhr mit einem PKW-Volvo samt Anhänger die Landesstraße 270 zwischen Uelzen und Esterholz. Dabei fiel ungesicherte Ladung von dem Anhänger und verursachte einen Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden PKW-VW. Der VW-Fahrer wurde dadurch leichtverletzt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung

Am Morgen des 08.04.2025 führte die Polizei über den Zeitraum von einer Stunde eine Geschwindigkeitsmessung in der Ripdorfer Straße bei dem dortigen Altenheim sowie der dortigen Kindertagesstätte durch. Bei erlaubten 30 km/h wurden insgesamt 8 Verstöße festgestellt und geahndet. Das Schnellste Fahrzeug war ein PKW der Marke Skoda, welcher mit 54 km/h gemessen wurde. Auch am Morgen des 09.04.2025 wurde an selbiger Örtlichkeit die Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurden 4 Verstöße geahndet. Der Höchstwert lag bei 49 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell