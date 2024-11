Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei hebt größere Drogenplantage aus

Bad Oeynhausen (ots)

Eine professionelle Drogenplantage mit mehreren Hundert Cannabis-Pflanzen hat die Polizei Minden-Lübbecke am Donnerstag, 21. November in Bad Oeynhausen-Eidinghausen ausgehoben. In diesem Zusammenhang konnten zudem zwei Tatverdächtige (37, 39) ermittelt und der Polizeidienststelle in Minden zugeführt werden. Der Jüngere der beiden Männer konnte nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen werden. Der 39-Jährige hingegen wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt.

Nach intensiven Ermittlungen waren die Beamten auf eine mutmaßliche Drogenplantage in der Straße "Alter Postweg" gestoßen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der in den Vormittagsstunden des Donnerstags vollzogen wurde. In dem Privatgebäude stießen die Einsatzkräfte auf zahlreiche Pflanzen sowie umfangreiches Equipment, welches zur Aufzucht notwendig ist. Nach dessen Sicherstellung wurde die Plantage mit Unterstützung des THW bis in die Abendstunden abgeerntet. Weitere Angaben werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.

