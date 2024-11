POL-MI: Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Unfall

Bad Oeynhausen (ots) - Wegen eines Ladendiebstahls wurden die Beamten am Montag zu einem Drogeriemarkt in die Mindener Straße gerufen. Vor Ort konnten die Gesetzeshüter in der Parfümabteilung des Marktes einen 34 Jahre alten Mann auf frischer Tat antreffen, als er Verkaufsartikel mit einem Wert von knapp 1.700 Euro in eine Tasche füllte. Bereits zuvor war der Mann am selben Tag, so die Ermittlungen, bei einem Diebstahl von Waren im Wert von knapp 1.800 Euro in dem ...

