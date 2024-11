Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ungewöhnliche Auseinandersetzung in der Obermarktstraße aufgeklärt

Minden (ots)

(TB) In den Abendstunden des Dienstags der vergangenen Woche (12.11.) wurde die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Obermarktstraße im Bereich der Treppe zur Opferstraße gerufen. Dort war es zwischen einem Mann sowie einer jungen Frau zu einer Auseinandersetzung gekommen. Hierbei hielt der Unbekannte eine Waffe in der Hand, die er allerdings nicht direkt einsetzte. Als die von einem Zeugen alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fehlte von Opfer und Täter jede Spur. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5908526 Zwischenzeitlich ist es gelungen, beide zunächst unbekannten Personen zu identifizieren.

In Folge des Einsatzes an der Obermarktstraße stellten Zeugen den Beamten Bildmaterial zur Verfügung, worauf die betreffenden Personen zu erkennen waren. Am vergangenen Wochenende traf eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen eines Einsatzes am Mindener Bahnhof auf eine junge Frau, die sie eindeutig als das Opfer des Einsatzes in der Obermarktstraße wiedererkannten. Hierbei handelt es sich um eine 22-jährige aus Minden.

Ihren Angaben zufolge handelte es sich bei dem damaligen Aggressor um einen 47-Jährigen, zu dem ein Bekanntschaftsverhältnis besteht. Da der Mindener bei der Tat in der Obermarktstraße eine Waffe mit sich führte, erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss. In der Folge durchsuchten Einsatzkräfte am Dienstag (19.11.) seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mindener Innenstadt. Hierbei stießen sie auf eine sogenannte Softair-Waffe, die sie sicherstellten. Den bisherigen Erkenntnissen nach, wird sich der Mann zumindest einem Verfahren wegen Körperverletzung stellen müssen.

