Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Kollision leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Am frühen Mittwochabend ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreuzung Dehmer Straße / Hahnenkampstraße gekommen.

Ein Autofahrer (19) aus Kirchlengern fuhr den Erkenntnissen zufolge mit einem VW gegen 17.55 Uhr auf der Dehmer Straße in nördlicher Richtung. Zeitgleich befand sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung eine 41-Jährige am Steuer eines Citroen. Als der Heranwachsende nach links in die Hahnenkampstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der Autos.

Beide Fahrer verletzten sich leicht. Während die Bad Oeynhausenerin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht wurde, erlitten der 19-Jährige und dessen Beifahrer (20) einen leichten Schock, lehnten aber eine Behandlung ab. Ein sich auf der Rückbank des Citroens befindliches Kind blieb offenbar unverletzt. Die Autos wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell