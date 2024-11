POL-MI: Fußgängerin von Wohnmobil angefahren

Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Aufgrund von Arbeiten an der Stromversorgung der Polizeiwache in der Blücherstraße, wird es am Donnerstagvormittag (21.11.) zu einem Ausfall der Telefonanlage kommen. Den Planungen zufolge beginnt die Abschaltung gegen 10:00 Uhr und wird rund drei Stunden andauern. Der Polizeinotruf 110 ist hiervon nicht betroffen. Rückfragen ...

