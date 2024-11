Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Flucht vor der Polizei endet in Teich

Stemwede, Espelkamp (ots)

Zwei Männer wollten sich in der Nacht zu Dienstag durch Flucht einer Verkehrskontrolle entziehen. Hierdurch kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bis sich der Wagen in der Nähe des Biberteichs festfuhr. Während ein Mann noch im Wagen gestellt werden konnte, endete für seinen Komplizen die fußläufige Flucht im Biberteich. Beide wurden festgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Espelkamp gegen 01:30 Uhr auf der L 770 im Bereich Destel einen Pkw anhalten. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Anhaltesignale und beschleunigte seinen Wagen, um sich so der Überprüfung zu entziehen. Die Fahrt führte über eine Strecke von rund 16 Kilometern bis ins Espelkamper Stadtgebiet. Hierbei wurden erhebliche Geschwindigkeits- Rotlicht und weitere Verkehrsverstöße begangen. Während der Flucht warf der Beifahrer zudem einen Hochdruckreiniger sowie einen Staubsauger aus dem Fenster. Am Kreisel Breslauer Straße und Isenstedter Straße lenkte der Fahrer (30) den Volkswagen auf einen Gehweg in Richtung Biberteich, bis sich der Golf festfuhr. Der 31-jährige Beifahrer konnte noch im Wagen sitzend festgenommen werden. Der Komplize flüchtete weiter zu Fuß, bis er im Biberteich landete. Dort konnten ihn weitere Einsatzkräfte festnehmen. Beide wurden der Polizeiwache Minden zugeführt. Das Auto sowie die auf dem Fahrzeug geworfenen Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Der in Espelkamp gemeldete Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass er den Wagen unter dem Einfluss von Drogen gelenkt hat. So folgte durch einen Arzt eine Blutprobe. Des Weiteren überprüfen die Ermittler, ob die Elektrogeräte zuvor entwendet wurden. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurden beide vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Derzeit liegen keine Voraussetzungen für einen Haftbefehl vor.

Der Espelkamper war erst kürzlich aufgefallen, als er sich einer Verkehrskontrolle durch Flucht entzogen hatte und hierbei einen Polizisten verletzte. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5909560

