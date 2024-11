POL-MI: Mit gestohlenem Auto Unfall gebaut - Dieb ermittelt

Preußisch Oldendorf (ots) - Offenbar einen guten Schutzengel hatte ein Radfahrer am Freitagmorgen bei der Kollision mit einem Sattelzug. Den Erkenntnissen zufolge hatte dessen Fahrer (53) den in Litauen zugelassenen Laster gegen 6.45 Uhr auf der Spiegelstraße aus Richtung Dahlinghausen kommend gesteuert und an der Ampelkreuzung zur Rathausstraße nach rechts auf ...

