POL-MI: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Sattelzug leicht verletzt

Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen aus zwei Autos in Dankersen Gegenstände entwendet. Dazu schlugen die Täter die Seitenscheibe eines an der Bodestraße stehenden Renault Laguna ein und entwendeten daraus Bargeld sowie Kleidungsstücke. Aus einem an der gleichen Straße stehenden Audi A6 fehlte schließlich ein Navigationssystem. Zuvor hatten sich die Kriminellen auf ungeklärte ...

mehr