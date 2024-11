POL-MI: Kriminelle entwenden Gegenstände aus Autos

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Bäckereifiliale an Dehmer Straße eingebrochen. Dies meldete man der Polizei am frühen Freitagmorgen um kurz nach zwei Uhr, woraufhin die Leitstelle einen Streifenwagen zur Tatörtlichkeit entsandte. So suchten die Kriminellen ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 2 Uhr die Filiale auf und verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt. ...

