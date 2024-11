Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeiwache am Donnerstag kurzfristig telefonisch nicht erreichbar

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Aufgrund von Arbeiten an der Stromversorgung der Polizeiwache in der Blücherstraße, wird es am Donnerstagvormittag (21.11.) zu einem Ausfall der Telefonanlage kommen. Den Planungen zufolge beginnt die Abschaltung gegen 10:00 Uhr und wird rund drei Stunden andauern. Der Polizeinotruf 110 ist hiervon nicht betroffen.

