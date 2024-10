Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Einbruch ertappt

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine 27-jährige Anwohnerin im Ortsteil Kosma bemerkte am späten Abend des 20.10.2024 (gegen 23:30 Uhr), dass mehrere unbekannte Täter versuchten in ihr Einfamilienhaus einzudringen. Nachdem die Geschädigte auf sich aufmerksam machte, entfernten sich die Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kripo in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 (Bezugsnummer 0272623/2024). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell