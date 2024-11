Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 30-jähriger Ladendieb geht in Untersuchungshaft

Lübbecke (ots)

(AB) Nach einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Ravensberger Straße im Ortsteil Nettelstedt sitzt jetzt ein in Braunschweig wohnhafter Mann in Haft. Der wurde am Mittwochnachmittag von einem Ladendetektiv dabei ertappt, als er mehrere Packungen Zigaretten ohne zu bezahlen aus dem Markt mitnahm.

Gegen 15.20 Uhr beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter den Mann, als er mehrere Zigarettenschachteln aus dem Warenständer an der Kasse entnahm und unter seiner Kleidung verstaute. Zuvor hatte dieser mit einer weiteren männlichen Person den Markt betreten. Im Anschluss bezahlte der Dieb zwei Artikel an der Kasse und beabsichtigte danach das Geschäft zu verlassen. In der Folge stoppte der Ladendetektiv den vermeintlichen Kunden und führte ihn in einen Nebenraum.

Während man auf die alarmierte Polizei wartete, holte der 30-Jährige die versteckten Schachteln im niedrigen dreistelligen Warenwert hervor.

Weil der Kriminelle in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach bei Ladendiebstählen im Bundesgebiet aufgefallen war, wurde der Mann im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Zu der zweiten männlichen Person, die sich noch vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung aus dem Markt entfernte, laufen die Ermittlungen. Der etwa 30-40 Jahre alte schlanke Mann soll mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein und möglicherweise einen Rucksack bei sich getragen haben.

Hinweise von Zeugen, die den zweiten Täter möglicherweise bemerkten und Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten unter Telefon (0571) 8866-0 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

