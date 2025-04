POL-LG: ++ Bei Diebstahl Tierabwehrspray mit sich geführt ++ Geschwindigkeitsmessungen ++ Brand eines Waldstücks - Ursache unklar ++ Auf Heranwachsenden eingeschlagen - 18-Jähriger greift Polizisten an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Zeuge beobachtet Diebstahl

Am 07.04.2025 gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt im Häcklinger Weg. Dabei beobachtete ein Zeuge wie ein 31 Jahre alter Mann zwei Pizzen und eine Flasche Wein an sich nahm und ohne zu bezahlen den Supermarkt verließ. Der Zeuge folgte dem Dieb, welcher die Flasche zu Boden fallen ließ. Er verblieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort.

Lüneburg - Jugendliche stehlen Kosmetikartikel

Zwei Jugendliche entwendeten am 07.04.2025 gegen 16:15 Uhr Kosmetikartikel aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße, indem sie die Ware unter einer Jacke versteckten und die Drogerie verließen. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet und angesprochen. Das Diebesgut verblieb vor Ort. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert.

Lüneburg - Jugendliche in Mehrfamilienhaus - Mit Diebesgut angetroffen

Zwei Jugendliche klingelten am 07.04.2025 an mehreren Mehrfamilienhäusern und erhielten an einem in der Carl-Gottlieb-Straße befindlichen Wohnhaus Zutritt. Daraufhin begaben sie sich in die Kellerräume. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Jugendlichen mit einem Schlafsack aus einem unverschlossenen Kellerraum antreffen. Das Diebesgut verblieb vor Ort. Die beiden Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Lüneburg - Falschgeld im Umlauf

Mehrere Fälle von Falschgeld wurden in den vergangenen Tagen in Lüneburg und Umgebung bekannt. Die zumeist unechten 50-Euro-Scheine wurden jeweils sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Lüneburg - Bei Diebstahl Tierabwehrspray mit sich geführt

Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger gaben am 07.04.2025 gegen 13:45 Uhr vor Produkte in einem Geschäft in der Grapengießerstraße an der Selbstbedienungskasse zu bezahlen. Ohne tatsächlichen Zahlungsvorgang verließen sie den Kassenbereich und wurden von einem Mitarbeiter aufgehalten. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem 17-Jährigen ein Tierabwehrspray aufgefunden. Das Diebesgut im Wert von rund 30 Euro verblieb vor Ort.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - Buschwerk für Osterfeuer entzündet

Unbekannte haben am Abend des 07.04.2025 gegen 22:00 Uhr das Buschwerk eines Osterfeuers bei Schweskau entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Trebel/Küsten - Geschwindigkeitsmessungen

Die Polizei in Lüchow-Dannenberg führte in den Mittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Trebel OT Dünsche auf der Kreisstraße 2 sowie in Küsten OT Karmitz an der Kreisstraße 8 durch. Dabei wurden bei Dünsche insgesamt drei Verstöße festgestellt. Der Höchstwert wurde bei erlaubten 80 km/h mit 106 km/h gemessen. Auch auf der Kreisstraße 8, Höhe Karmitz, sind 80 km/h erlaubt. Der gemessene Höchstwert lag bei 101 km/h. Insgesamt wurden auch hier drei Verstöße geahndet.

Uelzen

Uelzen - BMW von Hofeinfahrt gestohlen

Am 07.04.2025 wurde gegen 03:00 Uhr ein grauer BMW von einem Grundstück im Klosterwall entwendet. Das Fahrzeug im Wert von rund 30.000 Euro befand sich auf der Hofeinfahrt des Grundstückes. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Brand eines Waldstücks - Ursache unklar

Am 07.04.2025 geriet gegen 13:30 Uhr ein Waldstück an der Bergstraße auf Höhe der Kreuzung mit der Kreisstraße 58 in Brand. Die Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers verhindern. Nach ersten Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Bremsvorgang verunfallt - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Am 07.04.2025 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit einem VW-Transporter die Bundesstraße 493 von Uelzen in Richtung Rätzlingen. Aus bislang ungeklärter Ursache bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand. Ein hinter ihr fahrender Volvo V70 fuhr daraufhin auf den Transporter auf. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein Alkoholtest bei der 54-Jährigen einen Wert von 1,60 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei einigen Tausend Euro.

Bienenbüttel - Geschwindigkeitsmessung - 11 Verstöße

An der Kreisstraße 42 bei Niendorf führte die Polizei in den Mittagsstunden des 08.04.2025 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurden insgesamt 11 Verstöße festgestellt und geahndet. Der höchste Wert lag bei gemessenen 87 km/h. Erlaubt sind in dem Bereich 60km/h. Den 55 Jahre alten Fahrer erwartet ein entsprechendes Bußgeld.

Uelzen - Gemeinschaftlich auf Heranwachsenden eingeschlagen - 18-Jähriger greift Polizisten an

Am 07.04.2025 gegen 20:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Fritz-Röver-Straße. Dabei schlugen nach ersten Erkenntnissen mehrere junge Männer auf einen alkoholisierten 18-Jährigen ein. Dieser wurde dabei leichtverletzt und schlug ebenfalls zu. Hintergrund sollen Streitigkeiten gewesen sein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei verhielt sich der 18-Jährige weiterhin aggressiv und schlug und trat in Richtung der Polizeikräfte. Dabei traf er einen Polizeibeamten mit einem Tritt im Gesicht. Dieser wurde leichtverletzt. Im Rahmen einer folgenden Ingewahrsamnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Heranwachsenden Blut entnommen. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

