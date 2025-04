Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl aus Elektrizitätswerk - Kupferkabel entwendet ++ Drei Täter bei Einbruch beobachtet ++ Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4 - 3 Fahrverbote drohen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Handtasche gestohlen

Während der Wartezeit bei einem Imbiss in der Bardowicker Straße wurde einer Frau am 06.04.2025 zwischen 16:30 Uhr und 16:50 Uhr die Handtasche gestohlen. Diese habe die Frau auf eine Ablage an dem Imbiss gestellt. In der Tasche befanden sich neben Bargeld und Dokumenten auch hochwertige Ringe. Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Embsen OT Oerzen - Diebstahl aus Elektrizitätswerk - Kupferkabel entwendet

Unbekannte verschafften sich am 05.04.2025 zwischen 21:50 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Elektrizitätswerk Am Ginster. Dort entwendeten sie aus den Räumlichkeiten Kupferkabel und Stromschienen aus Kupfer. Der Schaden liegt bei einigen 10.000 Euro. Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Mit brennender Flüssigkeit Feuer verursacht

Unbekannte entzündeten am 06.04.2025 gegen 22:00 Uhr ein Feuer auf einem Feld nahe des Grüner-Jäger-Weges. Nach ersten Erkenntnissen benutzten sie dabei eine Flasche, welche mit brennbarer Flüssigkeit gefüllt wurde. Teile des Flaschenhalses wurden aufgefunden. Die Feuerwehr konnte eine kleine Brandstelle löschen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Hahndorf - Täter bei Einbruch beobachtet

Zeugen konnten am 06.04.2025 gegen 21:30 Uhr drei Personen auf einem Grundstück in dem Rehenweg beobachten, welche versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen des Streifenwagens flohen die Personen über ein Nachbargrundstück. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Der Schaden liegt bei einigen Hundert Euro. Die drei Personen trugen dunkle Kleidung. Hinweise nimmt Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Bei Abendveranstaltung in das Gesicht geschlagen

Ein 24-Jähriger schlug am frühen Morgen des 06.04.2025 gegen 05:30 Uhr bei einer Abendveranstaltung in der Rue de Ceret einem 19-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Durch den Schlag wurde der Heranwachsende leichtverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Dannenberg OT Prisser - Kupferkabel aus Umspannwerk gestohlen

Unbekannte betraten in den vergangenen Wochen das umzäunte Gelände eines Umspannwerkes in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie aus einer Garage diverse Kupferkabel im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs kam es am 07.04.2025 gegen 07:00 Uhr in der Weitscher Straße. Dabei beabsichtigte eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Renault Modus von dem Grünstreifen auf die Fahrbahn aufzufahren und kollidierte mit einem der Straße folgenden VW ID4. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Drei Verletzte

Am 06.04.2025 gegen 11:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 191 an der Kreuzung Pieperhöfen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei befuhr ein 51-Jähriger mit einem Fiat 500 die Bundesstraße in Richtung Uelzen. Aus Pieperhöfen beabsichtigte zeitgleich ein Senior mit einem Skoda Karoq auf die Bundesstraße 191 aufzufahren. Es kam zu einer Kollision bei welcher der Senior und der 51-Jährige sowie dessen 50 Jahre alte Beifahrerin leichtverletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 50000 Euro.

Barum b Bad Bevensen - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4 - 3 Fahrverbote drohen

Die Polizei führte am Abend des 06.04.2025 für rund eine Stunde eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4, Höhe der Parkplatzes Hoystorfer Berg, durch. Dabei wurden insgesamt 12 Verstöße festgestellt. Bei drei dieser Verstöße droht den fahrenden Personen nun ein Fahrverbot. Den höchsten Wert erreichte ein Fahrzeug, welches bei erlaubten 100 km/h mit 160 km/h gemessen wurde.

Uelzen - Nahrungsmittel und Alkohol aus Supermarkt gestohlen

Ein 64-Jähriger hat am 07.04.2025 gegen 07:30 Uhr Nahrungsmittel und Alkohol aus einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße gestohlen. Dabei wurde er von mehreren Mitarbeitenden beobachtet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei knapp 20 Euro. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde bei dem Mann Amphetamin aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

